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Due concerti al Salotto musicale di Nevile Reid tra Haydn e Piazzolla

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Salotto musicale Nevile Reid
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Il Salotto musicale di Nevile Reid, rassegna curata dalla Fondazione Ravello, propone due concerti nel fine settimana a Villa Rufolo. Il primo appuntamento si terrà venerdì 30 ottobre alle ore 17, con i Solisti dell’Orchestra Filarmonica di Benevento, che eseguiranno opere di Joseph Haydn. Il programma include i celebri London Trios e vari Divertimenti, evidenziando la brillantezza e l’eleganza della scrittura del compositore austriaco.

Domenica 1° novembre alle ore 12, nell’Auditorium di Villa Rufolo, il duo composto da Franco Ascolese al flauto e Laura Cozzolino al pianoforte presenterà un repertorio variegato che spazia da Čajkovskij a Piazzolla. Il concerto inizierà con l’Aria di Lensky di Čajkovskij e proseguirà con brani di Briccialdi, Schubert, Ian Clarke e Piazzolla, mettendo in luce le diverse espressioni del flauto attraverso generi e stili differenti.

Entrambi i concerti mirano a creare un dialogo diretto con il pubblico, confermando l’impegno della Fondazione Ravello nella valorizzazione della musica da camera e degli spazi monumentali di Villa Rufolo. L’ingresso ai concerti è gratuito per i residenti, mentre per i non residenti è previsto il pagamento del biglietto d’ingresso a Villa Rufolo, fino ad esaurimento posti. La prenotazione non è necessaria.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “IL SALOTTO MUSICALE DI NEVILE REID, DUE APPUNTAMENTI NEL FINE SETTIMANA TRA HAYDN E LE SUGGESTIONI DI PIAZZOLLA” ricevuto tramite email da “Fondazione Ravello – Uff. Stampa” in data 28/10/2026.

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