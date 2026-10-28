Padula proroga scadenza tasse per sostenere famiglie e imprese

L’Amministrazione comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2026 i termini per la presentazione delle domande di definizione agevolata delle entrate comunali, in particolare per l’Imu e la Tari relative agli anni 2021-2025. Questa decisione è stata presa per offrire un supporto concreto a famiglie e imprese in difficoltà, in un periodo storico particolarmente complesso.

Inizialmente, la scadenza per l’invio delle istanze era fissata al 31 agosto 2026, ma viste le numerose richieste pervenute, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno riaprire i termini. Il provvedimento consente di evitare sanzioni e interessi, con un risparmio stimato del 40% rispetto alle somme previste in caso di mancato pagamento.

Rocco Cimino, consigliere delegato al Bilancio, ha dichiarato: «L’intervento rappresenta uno strumento utile e di aiuto per tutti i cittadini che, in particolari momenti di difficoltà, necessitano di un intervento concreto da parte degli organi amministrativi».

Il nuovo calendario fiscale prevede che le istanze siano presentate entro il 31 dicembre 2026, mentre l’importo dovuto sarà comunicato ai contribuenti entro il 31 gennaio 2027. Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione o tramite rate, con scadenza fissata al 20 febbraio 2027.

La proroga include anche gli accertamenti esecutivi e le ingiunzioni emesse o notificate fino al 31 dicembre 2026, senza interrompere l’attività di contrasto all’evasione fiscale da parte degli uffici comunali. L’Ufficio Tributi provvederà a breve ad aggiornare la modulistica e le istruzioni operative, disponibili sul sito web istituzionale. Nel frattempo, fino al 15 dicembre, è possibile presentare istanze di rottamazione delle cartelle esattoriali relative a debiti pregressi nei confronti del Comune, per gli anni precedenti al 2021.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa – Padula, l’Amministrazione comunale proroga la scadenza delle tasse per sostenere le famiglie in difficoltà” ricevuto tramite email da “comunicazione Padula” in data 28/10/2026.