Frana del 1998, 450mila euro per il Comune di Sarno

Il Governo ha destinato 450mila euro al Comune di Sarno per affrontare gli oneri risarcitori legati alla frana del 1998. L’annuncio è stato fatto dal sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, e rappresenta un importante passo per la comunità locale. I vertici di Forza Italia Sarno hanno sottolineato come questo risultato sia frutto di un impegno costante e di un’interlocuzione istituzionale avviata dal partito. “L’assegnazione delle risorse a Sarno rappresenta un risultato importante e conferma il valore del lavoro politico e istituzionale portato avanti dal nostro partito”, hanno dichiarato i dirigenti locali. La questione era stata sollevata durante il congresso cittadino di Forza Italia, dove il direttivo aveva indicato la necessità di affrontare il tema, avviando un dialogo con il sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante. I rappresentanti del partito hanno anche evidenziato che questo impegno non si ferma qui, ma prosegue con ulteriori iniziative per migliorare i collegamenti tra Sarno e le principali città, come Napoli e Roma. L’obiettivo è favorire lo sviluppo e la crescita del territorio, rispondendo alle esigenze della comunità. Forza Italia si impegna a garantire infrastrutture e collegamenti efficienti per il futuro di Sarno.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Frana del 1998, dal Governo 450mila euro per il Comune di Sarno. I vertici locali di Forza Italia: “Promessa mantenuta dal nostro partito”” ricevuto tramite email da “Comunicazioni Giornalistiche” in data 28/10/2026.