Il Conservatorio Cimarosa vince il concorso del MUR per il Giorno del Ricordo

Il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino ha vinto il II Concorso nazionale per la realizzazione di un’installazione temporanea in occasione del Giorno del Ricordo, promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Il progetto, intitolato “Crivello”, ha ottenuto il primo posto con 80 punti su 100, superando altre istituzioni come l’Università Politecnica delle Marche e l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Il risultato, formalizzato con Decreto Direttoriale n. 477 del 27 ottobre 2026, prevede un finanziamento massimo di 124.720 euro per la realizzazione dell’opera, che sarà installata a Venezia entro il 9 febbraio 2027, in vista delle celebrazioni del Giorno del Ricordo, che si tiene ogni anno il 10 febbraio. Questa ricorrenza è stata istituita dalla Repubblica Italiana per mantenere viva la memoria della tragedia delle foibe e dell’esodo degli italiani dalle terre del confine orientale.

“Crivello” è un’installazione sonora interattiva che si propone di avvicinare le nuove generazioni a questa importante pagina di storia. Realizzata da un gruppo di ricerca coordinato dalla professoressa Alba Francesca Battista, l’opera è rappresentata da uno scafo ligneo rovesciato, simbolo dell’esodo e dello sradicamento. I fori presenti nello scafo non sono solo decorative, ma evocano assenze e ferite storiche, permettendo a vento, luce e suono di interagire con l’installazione.

Un sistema di sensori attiverà l’opera in base alla direzione del vento, permettendo di ascoltare i toponimi del confine orientale in diverse lingue, rendendo ogni visita un’esperienza unica e interattiva. La partecipazione del pubblico è fondamentale, poiché trasforma l’installazione in un luogo di relazione tra storia e coscienza individuale.

La realizzazione di “Crivello” rappresenta un’importante valorizzazione della Scuola di Dottorato del Conservatorio Cimarosa, dove musica, ricerca e arte contemporanea si integrano per affrontare questioni culturali rilevanti. La professoressa Battista ha sottolineato che il progetto dimostra come il suono possa diventare uno strumento di conoscenza e memoria.

La direttrice del Conservatorio, professoressa Maria Gabriella Della Sala, ha evidenziato l’importanza della ricerca e della collaborazione tra giovani ricercatori e docenti, affermando che “Crivello” è un esempio di come la musica e la tecnologia possano dialogare con la memoria storica.

L’installazione sarà esposta per un anno a Venezia e contribuirà a sensibilizzare le giovani generazioni sulla storia del confine orientale e sulla tragedia delle foibe, sottolineando che ricordare significa anche ascoltare e assumersi la responsabilità della memoria.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Il Conservatorio Cimarosa vince il concorso nazionale del MUR per il Giorno del Ricordo” ricevuto tramite email da “Conservatorio “Cimarosa” Avellino” in data 28/10/2026.