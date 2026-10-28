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Polichetti propone stop alla libera professione per ridurre liste d’attesa in Campania

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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liste d'attesa Campania
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Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Sanità dell’Udc, ha lanciato una proposta controversa per affrontare le lunghe liste d’attesa nel servizio sanitario pubblico in Campania. Secondo Polichetti, è inaccettabile che i cittadini debbano attendere mesi per ricevere una visita o un esame, mentre chi sceglie di pagare privatamente ha accesso a prestazioni immediate.

“Proponiamo di sospendere l’attività libero-professionale dei medici fino a quando le liste d’attesa non saranno smaltite”, ha dichiarato Polichetti, sottolineando l’importanza di garantire il diritto alla salute dei cittadini. Il politico ha evidenziato come i medici che operano nel servizio pubblico debbano prioritariamente rispondere allo Stato e garantire servizi adeguati a chi paga le tasse.

Polichetti ha anche richiamato l’attenzione sulla responsabilità dei direttori generali delle strutture sanitarie, esortandoli a far rispettare gli impegni dei medici e a lavorare attivamente per ridurre i tempi di attesa. “Non possiamo accettare che per una visita attraverso il sistema pubblico i tempi siano interminabili, mentre pagando si riesca ad avere una risposta in tempi brevi”, ha aggiunto.

In conclusione, Polichetti ha ribadito che la sanità pubblica deve garantire pari dignità e opportunità di cura a tutti i cittadini, senza discriminazioni economiche. “È una questione di equità, di rispetto verso i contribuenti e di fiducia nelle istituzioni. I cittadini sostengono il servizio sanitario con le proprie tasse e hanno diritto a ricevere risposte adeguate, senza essere costretti a pagare una seconda volta per curarsi”, ha concluso il responsabile dell’Udc.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Polichetti (Udc) propone lo stop alla libera professione fino allo smaltimento delle liste d’attesa in Campania” ricevuto tramite email da “Mario Polichetti” in data 28/10/2026.

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