Longevìa: sei Comuni degli Alburni presentano un progetto di valorizzazione

Domani, venerdì 30 ottobre, si terrà a Ottati la presentazione di Longevìa, un’iniziativa che coinvolge sei Comuni degli Alburni, con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso esperienze culturali e turistiche. L’evento avrà luogo alle 20 nel Chiostro del Convento dei Domenicani e vedrà la partecipazione dei sindaci di Aquara, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Sant’Angelo a Fasanella e del presidente della Provincia di Salerno. Sarà presente anche l’assessore al Turismo della Regione Campania, Vincenzo Maraio.

Longevìa si propone di raccontare le ricchezze del territorio, non solo in termini di longevità anagrafica, ma anche di qualità della vita e delle relazioni interpersonali. I sei Comuni coinvolti, Aquara, Bellosguardo, Corleto Monforte, Ottati, Petina e Sant’Angelo a Fasanella, intendono valorizzare le proprie peculiarità attraverso una narrazione coordinata e una piattaforma digitale comune. Ogni comunità contribuirà a raccontare l’identità degli Alburni, dai panorami di Bellosguardo ai vigneti di Aquara, dal fico Dottato di Ottati alla Grotta-Santuario di San Michele Arcangelo.

La serata di presentazione prevede anche un programma di laboratori teatrali e di scrittura condotti dall’artista Roberto Colella, oltre a una degustazione di prodotti tipici, che offrirà ai partecipanti l’opportunità di conoscere le tradizioni locali attraverso i sapori.

Longevìa punta a destagionalizzare i flussi turistici, invitando i visitatori a scoprire i borghi anche in autunno, inverno e primavera, attraverso cammini e attività culturali. Un Passaporto della Lunga Vita guiderà i turisti tra i sei Comuni, consentendo loro di registrare le tappe e raccogliere badge e segreti legati alla lunga vita. Il progetto vuole fare della longevità un tratto distintivo degli Alburni, invitando a scoprire la bellezza di questi luoghi e le storie delle persone che li abitano.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Longevìa, sei Comuni degli Alburni uniti nel segno della lunga vita – Presentazione domani venerdì 30 ottobre a Ottati” ricevuto tramite email da “Silvia De Cesare” in data 29/10/2026.