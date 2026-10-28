Incontro all’UNISA sulle opportunità nel settore ferroviario

Si svolgerà il 30 ottobre 2026, dalle 9:30 alle 13:15, presso l’Aula delle Lauree “Vito Cardone” dell’Università degli Studi di Salerno, l’incontro “Le opportunità professionali nel settore ferroviario – Scuola, Università, Impresa”. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e da T&T – Technology & Transportation, mira a connettere il mondo della formazione con le esigenze del settore ferroviario, cruciale per lo sviluppo economico e la mobilità del futuro.

L’evento si propone di facilitare un dialogo tra studenti, docenti e rappresentanti delle imprese, per comprendere le competenze necessarie e le prospettive occupazionali offerte dalla filiera ferroviaria. “Il collegamento tra formazione e mondo del lavoro è fondamentale per consentire ai giovani di compiere scelte consapevoli e costruire il proprio percorso professionale”, ha dichiarato il professor Massimo De Santo del DIIN.

L’incontro è rivolto a studenti degli istituti superiori, iscritti ai corsi di laurea, dottorandi e giovani ricercatori. Diverse aziende del settore ferroviario parteciperanno, tra cui ANM, RFI, Italcertifer e Hitachi, offrendo la possibilità di conoscere più da vicino le professioni e le competenze richieste. Il programma della giornata prevede, dopo i saluti istituzionali, una tavola rotonda dedicata al dialogo tra università e industria, seguita da sessioni di visita agli stand delle imprese e ai laboratori del Dipartimento.

L’incontro si propone di rafforzare il legame tra sistema educativo e mondo del lavoro, rendendo più accessibili ai giovani le opportunità professionali nel settore della mobilità del futuro.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI NEL SETTORE FERROVIARIO E MOBILITÀ DEL FUTURO: IL 30 OTTOBRE INCONTRO ALL’UNISA PROMOSSO DAL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE IMPRESE, DOCENTI E STUDENTI A CONFRONTO SULLE COMPETENZE RICHIESTE E SULLE PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI DELLA FILIERA FERROVIARIA” ricevuto tramite email da “Emilio D’Arco” in data 28/10/2026.