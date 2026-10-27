Open Day sul congelamento degli ovociti a Salerno il 31 ottobre

Il 31 ottobre si terrà a Salerno un Open Day dedicato al congelamento degli ovociti, organizzato dal Centro di Fecondazione Assistita diretto dal Dottor Raffaele Petta. L’iniziativa mira a sensibilizzare le donne sui temi della fertilità e della denatalità, offrendo consulenze ginecologiche gratuite e servizi per la valutazione della riserva ovarica. La denatalità è un problema crescente, legato all’età sempre più avanzata delle donne nel cercare una gravidanza, spesso a causa di scelte professionali e personali. L’Open Day si svolgerà presso la nuova sede del centro in Via Vicinanza 16, Salerno, e prevede anche la possibilità di congelamento degli ovociti a prezzi calmierati. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero WhatsApp 3762375794.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICAZIONE SOCIALE : OPEN DAY SUL SOCIAL FREEZING A SALERNO” ricevuto tramite email da “Raffaele Petta” in data 27/10/2026.