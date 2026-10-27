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In…Canto Napoletano: spettacolo a Sant’Arsenio il 7 novembre

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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In...Canto Napoletano
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Sabato 7 novembre 2026, il Teatro Comunale G. Amabile di Sant’Arsenio ospiterà “IN…CANTO NAPOLETANO”, uno spettacolo teatrale e musicale ideato e interpretato da Luca Landi. L’evento avrà inizio alle 18:30 e rappresenta la tredicesima tappa di un viaggio dedicato alla tradizione della canzone napoletana.

Questo spettacolo unisce musica, teatro e interpretazione, offrendo al pubblico un’esperienza che celebra un patrimonio culturale ricco di emozioni. Accanto a Luca Landi, si esibiranno Giuseppe Pecoraro alla chitarra, Giovanni Raimondi al sassofono e Massimiliano Cimino come voce solista, mentre le coreografie e scenografie sono curate da Sara Mercurio.

“IN…CANTO NAPOLETANO” è una produzione di Attori per Caso e si propone di avvicinare il pubblico alla tradizione musicale partenopea attraverso un percorso artistico che continua a crescere e a coinvolgere nuove generazioni. La performance si configura come un’opportunità per rivivere le atmosfere e le storie della canzone napoletana, in un contesto di condivisione e partecipazione.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione con la Compagnia Sant’Arsenio ieri, oggi e domani, che ha sostenuto l’iniziativa nel segno della cultura teatrale e della passione per lo spettacolo dal vivo. Non resta quindi che attendere il 7 novembre per immergersi in questo affascinante viaggio musicale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA – IN…CANTO NAPOLETANO ARRIVA A SANT’ARSENIO (SA)” ricevuto tramite email da “xc3818” in data 27/10/2026.

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