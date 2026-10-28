Poste Italiane emette francobolli per la Giornata della Filatelia e Dylan Dog

Il 28 ottobre 2026, Poste Italiane ha presentato due nuove emissioni filateliche: un francobollo dedicato alla “Giornata della Filatelia 2026” e un altro dedicato a Dylan Dog, in occasione del quarantesimo anniversario del celebre personaggio.

Il francobollo per la Giornata della Filatelia ritrae Son Goku, protagonista di Dragon Ball Z, in una posa dinamica, mentre indossa il tradizionale dogi arancione. L’immagine è arricchita da un paesaggio stilizzato e dal logo della serie. Accompagnato da un foglietto che contiene tre chiudilettera, il progetto grafico è stato realizzato da Grani & Partners S.p.A. e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’annullo del primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo stand di Filatelia all’interno di Lucca Comics&Games e presso l’Ufficio Postale Lucca Centro.

In parallelo, Poste Italiane ha emesso un francobollo dedicato a Dylan Dog, caratterizzato dall’illustrazione “Il quarto stato dei mostri” di Angelo Stano. Questo francobollo, che celebra il quarantesimo anniversario del personaggio creato da Tiziano Sclavi, è parte della serie “Eccellenze del Patrimonio culturale italiano”. Il foglio di emissione include 41 francobolli e quattro chiudilettera che riproducono alcune delle immagini più iconiche del personaggio. Anche in questo caso, l’annullo del primo giorno sarà disponibile presso Lucca Comics&Games e gli uffici postali con sportello filatelico.

Entrambi i francobolli e i relativi prodotti filatelici sono già disponibili presso gli uffici postali e sul sito filatelia.poste.it.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Emissioni francobolli Giornata della Filatelia / Dylan Dog” ricevuto tramite email da “BELLUCCI SESSA GAIA (COM)” in data 28/10/2026.