Denunciato 40enne per trasporto irregolare di rifiuti a Teverola

I Carabinieri della Stazione di Teverola hanno denunciato un uomo di 40 anni, residente in provincia di Napoli, sorpreso a trasportare circa cinque metri cubi di rifiuti di legno senza la necessaria autorizzazione. L’operazione si è svolta nella serata del 28 ottobre 2026 nella zona industriale ASI di Teverola, nell’ambito dei controlli volti a tutelare l’ambiente e combattere il trasporto irregolare di rifiuti. Il veicolo utilizzato per il trasporto è stato sequestrato. I militari, supportati dalla Squadra di Intervento Operativo del 10° Reggimento Carabinieri Campania, hanno accertato che il conducente non era in possesso delle autorizzazioni richieste dalla normativa ambientale. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria, mentre le autorità competenti sono state informate dell’accaduto. Questa azione rientra nelle attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri, che mirano a garantire la corretta gestione dei rifiuti e la salvaguardia dell’ambiente. La Stazione Carabinieri di Teverola continuerà a svolgere accertamenti, mentre la posizione dell’uomo sarà valutata dall’Autorità giudiziaria.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “5° comunicato stampa del 29 ottobre 2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 29/10/2026.