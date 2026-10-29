Home Cultura e Società Associazionismo Aperte le iscrizioni per il tesseramento ANCR 2027

Aperte le iscrizioni per il tesseramento ANCR 2027

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
tesseramento ANCR 2027
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno

L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (ANCR) ha annunciato l’apertura ufficiale delle iscrizioni e dei rinnovi per l’anno sociale 2027, a partire dal 1° novembre 2026. Il Cavaliere Attilio De Lisa, Presidente Sezionale e Consigliere Provinciale della Federazione di Salerno, ha comunicato che per ottenere la nuova tessera è necessario rivolgersi direttamente alla Sezione locale o alla Federazione Provinciale di appartenenza. Alcune sezioni hanno già predisposto calendari specifici per accogliere le adesioni nel mese di novembre. I moduli per l’aggiornamento e la registrazione dei soci seguiranno le scadenze stabilite dalla Presidenza Nazionale. Per ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica ufficiale, è possibile consultare il sito ufficiale dell’ANCR o i canali social della sezione territoriale di riferimento.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 29/10/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it