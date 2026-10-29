Aperte le iscrizioni per il tesseramento ANCR 2027

L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (ANCR) ha annunciato l’apertura ufficiale delle iscrizioni e dei rinnovi per l’anno sociale 2027, a partire dal 1° novembre 2026. Il Cavaliere Attilio De Lisa, Presidente Sezionale e Consigliere Provinciale della Federazione di Salerno, ha comunicato che per ottenere la nuova tessera è necessario rivolgersi direttamente alla Sezione locale o alla Federazione Provinciale di appartenenza. Alcune sezioni hanno già predisposto calendari specifici per accogliere le adesioni nel mese di novembre. I moduli per l’aggiornamento e la registrazione dei soci seguiranno le scadenze stabilite dalla Presidenza Nazionale. Per ulteriori informazioni e per scaricare la modulistica ufficiale, è possibile consultare il sito ufficiale dell’ANCR o i canali social della sezione territoriale di riferimento.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 29/10/2026.