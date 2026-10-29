Salerno Basket ’92 ingaggia la pivot argentina Victoria Michel

Il Salerno Basket ’92 ha ufficializzato l’ingaggio di Victoria Michel, giovane pivot argentina di 182 centimetri, per rinforzare il roster in vista della stagione di Serie A2 Credem Banca 2026/27. La squadra, che ha ottenuto finora quattro punti in altrettante partite, ha deciso di puntare su Michel per migliorare le proprie prestazioni, specialmente dopo le recenti sconfitte contro Alcamo e Napoli.

Michel, classe 2003, si è già unita al gruppo e sarà disponibile per la partita di domenica contro il Club Basket Frascati. Le sue prime dichiarazioni riflettono entusiasmo e determinazione: “Entrare in gruppo a stagione già iniziata rappresenta sicuramente una sfida, ma è proprio questo tipo di sfida che mi piace. Ho voglia di conoscere rapidamente le mie nuove compagne, integrarmi nel gruppo e adattarmi il più velocemente possibile al gioco e al livello della squadra. Sono motivata a dare il mio contributo e a continuare a migliorare”.

L’atleta, che possiede anche un passaporto tedesco, ha già sostenuto alcuni allenamenti con la squadra e non vede l’ora di scendere in campo. “Il mio obiettivo per questa esperienza in Italia è crescere sia a livello sportivo che personale, acquisire fiducia, conoscere nuove persone e continuare a migliorare come giocatrice. Ho 23 anni e sento di avere ancora tanto margine di crescita, quindi voglio sfruttare al massimo questa opportunità”.

Victoria Michel ha scelto di indossare la maglia numero 4 e vanta un curriculum interessante, avendo iniziato la sua carriera nel settore giovanile dell’Unión Florida in Argentina e partecipando al Mondiale U19 in Ungheria nel 2021. Dopo esperienze nella Liga Nacional argentina, ha giocato in Europa con l’Hierros Díaz Extremadura Miralvalle in Spagna. “Ora sono molto contenta di iniziare questa nuova avventura a Salerno e di avere l’opportunità di continuare il mio percorso di crescita”.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Salerno Basket ’92 – comunicato n°30 s.s 2026/27” ricevuto tramite email da “AD Salerno Basket ’92” in data 29/10/2026.