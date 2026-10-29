Controlli nei cantieri edili: due denunciati e cantiere sequestrato a Mondragone

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno effettuato un intervento in un cantiere edile, denunciando due persone e sequestrando l’area. Durante i controlli, sono emerse irregolarità riguardanti l’impiego di manodopera non regolarmente assunta e la gestione dei rifiuti. In particolare, sono stati trovati due lavoratori senza un contratto di lavoro e rifiuti derivanti da attività di demolizione abbandonati in spazi comuni. Inoltre, sono state riscontrate difformità nelle opere rispetto alla documentazione edilizia presentata. Le due persone denunciate sono una donna polacca, proprietaria dell’immobile, e un architetto di 60 anni, responsabile dei lavori. Il cantiere è stato sottoposto a sequestro preventivo, evidenziando l’impegno dei Carabinieri nel contrasto all’abusivismo edilizio e nella tutela dell’ambiente.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “6° comunicato stampa del 29 ottobre 2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 29/10/2026.