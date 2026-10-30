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Campania.Wine al Merano WineFestival 2026: un viaggio tra i vini campani

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Campania.Wine Merano WineFestival
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La Campania del vino si prepara a brillare al Merano WineFestival dal 6 al 10 novembre 2026. L’iniziativa, intitolata Campania.Wine, rappresenta un progetto di promozione delle produzioni vitivinicole regionali, capitanato dal Sannio Consorzio Tutela Vini, insieme al Consorzio Tutela Vini VitiCaserta e al Consorzio Vita Salernum Vites.

Casa Campania, situata su Corso Libertà, diventerà il fulcro di eventi dedicati a produttori, buyer, professionisti e appassionati del settore. Durante questi giorni, sono previsti masterclass, degustazioni di vini e prodotti tipici, incontri B2B e momenti di approfondimento sul futuro della vitivinicoltura campana. L’obiettivo è quello di aumentare la visibilità e la riconoscibilità dei vini campani sia a livello nazionale che internazionale.

La partecipazione al festival riunisce tre diverse aree della Campania, ognuna con le proprie peculiarità: il Sannio, famoso per la Falanghina e l’Aglianico; la Terra di Lavoro, con la sua matrice vulcanica; e la varietà dei vini salernitani, che spaziano dalla Costiera Amalfitana al Cilento. Questa collaborazione si propone di valorizzare il patrimonio produttivo, culturale e gastronomico della regione, sottolineando il ruolo cruciale dei Consorzi nella tutela delle denominazioni.

Il programma dell’evento prevede un brindisi istituzionale il 6 novembre con l’assessore regionale Maria Carmela Serluca e i presidenti dei tre consorzi, seguito da una degustazione delle produzioni campane. Nei giorni successivi si svolgeranno ulteriori degustazioni, incontri professionali e masterclass dedicate ai vitigni e alle identità territoriali della Campania.

Il 9 novembre, Chiara Giorleo condurrà una masterclass sul mondo dei rosati campani, mentre il festival si concluderà con un incontro finale e saluti. Campania.Wine è un’iniziativa sostenuta dal FEASR nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027, mirata a promuovere i prodotti di qualità della regione.

Questa manifestazione rappresenta un’importante opportunità per i produttori campani di raccontare non solo i propri vini, ma anche le storie e il lavoro delle comunità che li rendono unici.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA: Campania_Wine_Merano_2026” ricevuto tramite email da “ufficiostampa@consorziovinisalerno.it” in data 30/10/2026.

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