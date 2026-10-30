Presentazione del libro di Mario Avagliano alla Pinacoteca di Salerno

Sabato 31 ottobre, alle ore 17.30, presso la Pinacoteca Provinciale di Salerno, si terrà la presentazione del nuovo libro dello storico e giornalista Mario Avagliano, intitolato “Giuliano Vassalli, legge e libertà. Da via Tasso ai casi Moro e Tortora, la storia di un socialista ‘autonomo’”. L’evento vedrà la partecipazione di Massimiliano Amato, Alfonso Conte e Carmen Maria Piscitelli, con letture di Davide Curzio.

Il libro si propone di ricostruire la vicenda personale e politica di Giuliano Vassalli, un protagonista della storia del Novecento italiano, attraverso documenti d’archivio, testimonianze e scritti dello stesso Vassalli. La narrazione abbraccia momenti cruciali della storia italiana, come la Resistenza romana, la tortura subita a via Tasso e il suo ruolo di giurista e politico.

Avagliano, nell’introduzione del libro, sottolinea che “questa biografia non nasce soltanto da un interesse storico. Nasce anche da una fedeltà. Alla memoria di un uomo che ha vissuto il Novecento italiano nei suoi momenti più alti e più tragici”. Vassalli, partigiano e ministro della Giustizia, ha sempre mantenuto una profonda autonomia politica e intellettuale, affrontando sfide come la difesa dello Stato di diritto e il rifiuto dell’arbitrio.

Il libro, edito da Marlin, è un omaggio a una figura che ha segnato la storia della Repubblica italiana e si interroga sul significato di essere un socialista autonomo nell’Italia delle ideologie. Ferruccio De Bortoli lo definisce “una biografia rigorosa e avvincente che restituisce all’Italia uno dei suoi uomini migliori”. Il volume, di 320 pagine, è disponibile al prezzo di 17 euro.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Presentazione a Salerno del nuovo libro di Mario Avagliano “Giuliano Vassalli, legge e libertà”” ricevuto tramite email da “ufficiostampa@marlineditore.it” in data 30/10/2026.