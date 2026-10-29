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Pane Nostrum a Eboli: un evento di panificazione e solidarietà

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Pane Nostrum Eboli
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Domenica 1° novembre 2026, l’associazione Il Forno di Vincenzo a Eboli ospiterà l’iniziativa “Pane Nostrum”, un evento dedicato alla panificazione e alla cultura del pane. L’incontro, organizzato da Cumpanatico Sud e Sodalis, si svolgerà in via Antonio Giudice 1, nel centro storico della città, e avrà come protagonista Vincenzo Bardascino, esperto panificatore.

Il laboratorio di panificazione inizierà alle ore 10:00, con un focus sul lievito madre e sui grani tradizionali, seguita dalla cottura del pane e dalla presentazione dei progetti solidali dell’associazione. I partecipanti avranno l’opportunità di degustare il pane appena sfornato, abbinato a vini locali e conserve della Cooperativa Sociale Stalker, durante un momento conviviale previsto per le ore 12:00.

L’iniziativa mira a valorizzare il legame tra agricoltura e comunità, promuovendo una filiera consapevole che unisce chi coltiva, chi trasforma e chi consuma. Il pane, simbolo di cultura e tradizione, diventa così un mezzo di partecipazione e inclusione sociale.

In aggiunta, il Museo Archeologico Nazionale di Eboli offrirà ingressi gratuiti dalle ore 9:00 alle 13:30, in occasione della Domenica al Museo, per arricchire l’esperienza culturale dei partecipanti.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione online entro il 30 ottobre 2026. “Pane Nostrum” si inserisce in un percorso più ampio di riscoperta delle tradizioni culinarie e della cultura locale, sottolineando l’importanza del cibo come bene comune e strumento di relazione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Sabato 1 novembre 2026 a Eboli: Pane Nostrum” ricevuto tramite email da “CumPanatico Sud” in data 29/10/2026.

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