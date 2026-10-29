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Jomi Salerno in trasferta a Trapani: debutto per Ion Ivan

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Jomi Salerno Trapani
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La Jomi Salerno è pronta a tornare in campo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali. Sabato 31 ottobre, le salernitane affronteranno il Trapani in Sicilia, nella gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A1 femminile. Questa sfida segnerà anche il debutto di Ion Ivan come nuovo allenatore della squadra salernitana.

Sette atlete della Jomi Salerno sono state convocate con la Nazionale italiana: Ilaria Dalla Costa, Rocio Squizziato, Asia Mangone, Aurora Gislimberti, Margherita Danti, Giulia Fabbo e Giorgia Meneghini. Tuttavia, Fabbo e Meneghini sono rientrate in anticipo per problemi fisici. La Nazionale, intanto, ha proseguito il suo cammino nelle qualificazioni ai Campionati Mondiali del 2027, ottenendo un importante accesso alla seconda fase grazie a una vittoria e un pareggio contro la Bulgaria.

Concluse le parentesi nazionali, la Jomi Salerno si concentra sul campionato, affrontando un Trapani che ha ottenuto tre vittorie nelle sue prime cinque partite, accumulando sei punti. La formazione siciliana, neopromossa nella massima serie, avrà il vantaggio del pubblico di casa e della conoscenza del campo, rendendo la sfida ancora più complicata per le salernitane. La Jomi, con un bilancio di tre vittorie e un pareggio nelle quattro gare disputate, è chiamata a mantenere alta la concentrazione e l’intensità per affrontare al meglio questa sfida.

Dopo la partita contro Trapani, la Jomi Salerno avrà un altro impegno ravvicinato: martedì 3 novembre recupererà la gara della quarta giornata contro Teramo. Per ora, l’attenzione è tutta sulla trasferta in Sicilia, dove la squadra cercherà di iniziare nel migliore dei modi il nuovo corso tecnico con Ion Ivan.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Jomi Salerno 29 ottobre 2026” ricevuto tramite email da “stampa@pdosalerno.it” in data 29/10/2026.

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