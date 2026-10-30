Arrestato un uomo a Capua per detenzione di hashish

Un uomo di 60 anni, residente a Capua, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia locale il 29 ottobre, nell’ambito di un’operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto dopo un’attività di controllo che ha portato a una perquisizione domiciliare, effettuata con il supporto di un’unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato un panetto di hashish, del peso di 75,90 grammi, avvolto in materiale plastico. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella mattinata del 30 ottobre, l’indagato sarà sottoposto a giudizio con rito direttissimo. Si ricorda che la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata in sede giudiziaria e che fino a un’eventuale condanna definitiva, vale nei suoi confronti la presunzione di innocenza.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “2° Comunicato stampa del 30.10.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 30/10/2026.