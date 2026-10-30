Proroga al 9 novembre per il concorso Marescialli Carabinieri

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha annunciato la proroga della scadenza per la presentazione delle domande al concorso straordinario per 400 Allievi Marescialli in possesso di laurea. Il termine, originariamente fissato al 30 ottobre 2026, è stato posticipato al 9 novembre per consentire una maggiore partecipazione. Questa decisione è stata presa per permettere anche a coloro che hanno appreso solo recentemente dell’opportunità di partecipare al concorso. I giovani laureati in discipline umanistiche, scientifiche, sanitarie e forestali hanno quindi ancora la possibilità di presentare la propria candidatura. La domanda può essere inviata online tramite il sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, nella sezione dedicata ai concorsi. Gli aspiranti dovranno seguire un iter specifico e affrontare diverse prove, tra cui una prova preliminare, una prova scritta di lingua italiana o tedesca, test di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, una prova orale e la valutazione dei titoli di merito. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che possiedono il titolo di laurea richiesto e che non hanno superato il 28° anno di età, oltre a godere dei diritti civili e politici. Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il bando dal sito ufficiale.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Proroga concorso Marescialli in possesso di laurea” ricevuto tramite email da “provavstampa@carabinieri.it” in data 30/10/2026.