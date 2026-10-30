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Salerno Basket ’92 in cerca di riscatto contro Frascati

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Salerno Basket '92 Frascati
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Il Salerno Basket ’92 si prepara ad affrontare il Club Basket Frascati nel quinto turno della Serie A2 Credem Banca, in programma domenica 1 novembre alle ore 18. Dopo due sconfitte consecutive, le granatine cercano riscatto al palasport di Monte Porzio Catone, dove affronteranno una squadra in crescita, reduce da una vittoria convincente contro Alghero.

L’allenatore Piccionne ha avvertito la squadra riguardo alla pericolosità del quintetto laziale, sottolineando l’importanza di non sottovalutare l’avversario. “Frascati ha vinto largamente l’ultima partita e ha dato del filo da torcere anche a squadre di alto livello”, ha dichiarato il coach, mettendo in guardia sulla giocatrice camerunense Toyounon, che ha recentemente messo a segno 39 punti.

In vista della partita, Salerno potrà contare sull’ultima arrivata, Michel, ma l’allenatore avverte che avrà bisogno di tempo per integrarsi. Nonostante le difficoltà, Piccionne è fiducioso: “Ci siamo preparati, daremo il massimo”.

Inoltre, una buona notizia per il team: Roberta Marzulli è stata convocata per la Next Gen Cup U19, che si svolgerà a Battipaglia dall’11 al 15 novembre. La giovane promessa sarà guidata da Mara Buzzanca, ex giocatrice del Salerno Basket ’92, in un torneo che vedrà confrontarsi le migliori squadre della categoria.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Salerno Basket ’92 – comunicato n°31 s.s 2026/27” ricevuto tramite email da “AD Salerno Basket ’92” in data 30/10/2026.

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