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Conclusi gli Stati Generali della Comunicazione per la Salute

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Stati Generali Comunicazione Salute
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Si sono conclusi con un bilancio positivo gli Stati Generali della Comunicazione per la Salute, promossi da Federsanità e caratterizzati dallo slogan “Ogni voce conta”. L’evento ha messo in luce il valore strategico della comunicazione nel Servizio Sanitario Nazionale, evidenziando l’importanza del dialogo tra Comuni e aziende sanitarie.

Il tema di quest’edizione, che ha richiamato la metafora dell’orchestra, ha sottolineato come ogni voce, dai professionisti ai cittadini, contribuisca a costruire una comunicazione più chiara e accessibile. L’ing. Gennaro Sosto, vicepresidente vicario di Federsanità e Direttore Generale dell’Asl Salerno, ha aperto i lavori sottolineando che la comunicazione non è più un’attività accessoria, ma una componente fondamentale della governance sanitaria.

“Comunicare significa rendere comprensibili le scelte e accompagnare i cambiamenti organizzativi”, ha affermato Sosto, evidenziando come una comunicazione efficace possa migliorare l’accessibilità ai servizi e coinvolgere i cittadini nei loro percorsi di salute.

In occasione dell’evento è stata anche presentata la prima edizione dell’Award Contronarrazione, un premio volto a valorizzare i progetti di comunicazione delle aziende sanitarie che promuovono la partecipazione dei cittadini e innovano i linguaggi.

Federsanità ha ribadito la necessità di riconoscere alla comunicazione un ruolo strutturale nelle strategie sanitarie, non solo come strumento informativo, ma come leva per accompagnare le trasformazioni e consolidare la fiducia dei cittadini nella sanità pubblica.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Si sono conclusi gli Stati Generali della Comunicazione per la Salute.” ricevuto tramite email da “ufficio stampa” in data 30/10/2026.

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