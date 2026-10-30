L’Olympic Salerno in campo contro il Sicignano nel sabato di Halloween

L’Olympic Salerno scenderà in campo sabato 31 ottobre, alle 15, al “Conforti” di Serre per affrontare il Sicignano, neopromosso e reduce da una sconfitta. La squadra di Vincenzo Benvenuto, dopo il pareggio con il Caprioli, cerca di ritrovare la vittoria contro un avversario insidioso, che ha già collezionato due successi in campionato.

Il Sicignano, che ha vinto il torneo di Seconda Categoria lo scorso anno, ha dimostrato di essere una squadra competitiva, ma arriva da una settimana difficile, segnata dalle dimissioni del mister Ivan Cavallo e del direttore sportivo Antonio Mandia. L’Olympic, d’altro canto, è determinata a rimettersi in carreggiata dopo due sconfitte e un pareggio. “Vogliamo rimetterci in carreggiata dopo due sconfitte ed un pari. Contro il Caprioli ho visto un’ottima reazione, ma nella ripresa abbiamo sofferto la condizione atletica di diversi uomini”, ha dichiarato Benvenuto.

L’incontro sarà diretto dall’arbitro Alessandro Cotta di Ercolano.

Inoltre, lunedì 1 novembre alle 15.30, partirà anche il campionato dell’Under 14 dell’Olympic Salerno, che affronterà l’Assocalcio Salerno al “Settembrino” di Fratte. I giovani atleti, nati tra il 2013 e il 2014, sono stati inseriti nel girone B, che include anche altre squadre locali. Nel frattempo, l’Under 17 giocherà la sua seconda partita contro la Nikè domenica 1 novembre, sempre alle 15.30. La squadra di Fiorenzo Sica si sta preparando per un lungo percorso di crescita, con un roster composto da giovani talenti. Nel match d’esordio con lo Striano, si sono distinti diversi giocatori, evidenziando anche un gesto di fair-play significativo da parte dei biancorossini, che hanno rinunciato a un rigore per rispetto verso un avversario a terra.

La stagione promette di essere ricca di emozioni e sfide per l’Olympic Salerno, che punta a costruire un futuro solido per le sue squadre giovanili.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa n. 19 Olympic Salerno 2026/27” ricevuto tramite email da “press olympic salerno” in data 30/10/2026.