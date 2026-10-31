Home Politica Giovanni Santomauro assolto: giustizia per Battipaglia dopo anni di ingiustizia

Giovanni Santomauro assolto: giustizia per Battipaglia dopo anni di ingiustizia

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
assoluzione Giovanni Santomauro
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno

Il Tribunale di Salerno ha annullato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Battipaglia avvenuto nel 2014 per presunti legami con la Camorra. Con la Sentenza n. 73/2026, irrevocabile dal 13 ottobre 2026, si chiude una vicenda che ha pesato gravemente sull’immagine della città e sulla carriera dell’ex sindaco Giovanni Santomauro. La sentenza ha certificato che l’amministrazione Santomauro, in carica dal 2009 al 2013, non ha mai subito condizionamenti camorristici. Questo verdetto non solo riabilita il sindaco e gli amministratori coinvolti, ma segna anche la fine di un’ingiustizia che ha bloccato lo sviluppo della comunità battipagliese per oltre tredici anni. Santomauro ha espresso la sua soddisfazione per la sentenza, sottolineando che ora Battipaglia può finalmente rialzare la testa e guardare al futuro con rinnovata speranza. Tuttavia, rimane l’amarezza per il silenzio di chi, in ruoli istituzionali, avrebbe dovuto difendere l’onore della città durante i momenti difficili. La verità giudiziaria, ora riconosciuta, offre l’opportunità di scrivere un nuovo capitolo per Battipaglia, libero da pregiudizi e pronto a ripartire.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “NOTA STAMPA EX SINDACO DI BATTIPAGLIA GIOVANNI SANTOMAURO” ricevuto tramite email da “Oreste Vassalluzzo” in data 31/10/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it