Giovanni Santomauro assolto: giustizia per Battipaglia dopo anni di ingiustizia

Il Tribunale di Salerno ha annullato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Battipaglia avvenuto nel 2014 per presunti legami con la Camorra. Con la Sentenza n. 73/2026, irrevocabile dal 13 ottobre 2026, si chiude una vicenda che ha pesato gravemente sull’immagine della città e sulla carriera dell’ex sindaco Giovanni Santomauro. La sentenza ha certificato che l’amministrazione Santomauro, in carica dal 2009 al 2013, non ha mai subito condizionamenti camorristici. Questo verdetto non solo riabilita il sindaco e gli amministratori coinvolti, ma segna anche la fine di un’ingiustizia che ha bloccato lo sviluppo della comunità battipagliese per oltre tredici anni. Santomauro ha espresso la sua soddisfazione per la sentenza, sottolineando che ora Battipaglia può finalmente rialzare la testa e guardare al futuro con rinnovata speranza. Tuttavia, rimane l’amarezza per il silenzio di chi, in ruoli istituzionali, avrebbe dovuto difendere l’onore della città durante i momenti difficili. La verità giudiziaria, ora riconosciuta, offre l’opportunità di scrivere un nuovo capitolo per Battipaglia, libero da pregiudizi e pronto a ripartire.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “NOTA STAMPA EX SINDACO DI BATTIPAGLIA GIOVANNI SANTOMAURO” ricevuto tramite email da “Oreste Vassalluzzo” in data 31/10/2026.