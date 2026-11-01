Arrestato 48enne per violenza domestica a Casal di Principe

Nella mattinata del 1° novembre 2026, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Casal di Principe sono intervenuti in un’abitazione del comune per un episodio di violenza domestica. Un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe minacciato di morte e aggredito fisicamente la moglie, colpendola con uno schiaffo al volto.

Nonostante l’arrivo dei militari, l’uomo ha tentato nuovamente di attaccare la donna, costringendo i Carabinieri a intervenire per fermarlo. Durante il tentativo di arresto, uno dei militari è stato aggredito e ha subito lesioni, necessitando di cure mediche.

L’intervento tempestivo ha permesso di interrompere la violenza e garantire la sicurezza della vittima. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di lesioni a pubblico ufficiale. Informata l’Autorità giudiziaria, è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della magistratura.

Questo episodio sottolinea l’importanza della prontezza degli interventi delle forze dell’ordine nel contrasto alla violenza domestica, evidenziando come la loro presenza sia fondamentale per proteggere le persone vulnerabili all’interno delle mura domestiche. Si ricorda che l’indagato mantiene la presunzione di innocenza fino a una eventuale condanna definitiva.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “3° comunicato stampa del 1° novembre 2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 01/11/2026.