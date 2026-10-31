Home Cultura e Società Ambiente Iniziativa ‘Puliamo il Mondo con i Nonni’ a Sarno il 3 novembre

Iniziativa ‘Puliamo il Mondo con i Nonni’ a Sarno il 3 novembre

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Puliamo il Mondo con i Nonni
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Il Comune di Sarno ospiterà martedì 3 novembre 2026, dalle ore 9.30 alle 12.30, l’iniziativa di sensibilizzazione ambientale “Puliamo il Mondo con i Nonni”. L’evento si svolgerà presso la Villa Comunale di Corso Umberto I e coinvolgerà circa 40 alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Amendola” di Sarno, insieme ai loro nonni. L’incontro si propone di promuovere la cura del verde pubblico attraverso un’attività di scambio intergenerazionale.

Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere importanti tematiche legate alla raccolta differenziata, al riciclo, alla riduzione della plastica monouso e alla tutela del decoro urbano. L’iniziativa mira a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della salvaguardia ambientale, incoraggiando comportamenti responsabili e attivi nella comunità.

L’evento rappresenta un’occasione unica per rafforzare i legami tra le diverse generazioni e per educare i più giovani a prendersi cura dell’ambiente che li circonda. La partecipazione è aperta a tutti coloro che desiderano contribuire a questa giornata di formazione e sensibilizzazione.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Iniziativa “Puliamo il Mondo con Nonni” martedì 3 novembre 2026 Villa Comunale” ricevuto tramite email da “portavoce” in data 31/10/2026.

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