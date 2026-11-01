Scafati lotta ma cede nel finale contro Roma

La Longobardi Scafati ha disputato una partita intensa contro la Bc Roma, mostrando un buon gioco per tre quarti, ma cedendo nel finale con un punteggio di 103-90. Nonostante le rotazioni ridotte, i gialloblu hanno saputo mantenere il controllo della gara, arrivando a condurre nel punteggio per gran parte del match.

Nel primo quarto, Scafati ha mostrato subito le sue intenzioni, con Offurum protagonista che ha messo a segno otto punti nei primi quattro minuti. Roma ha risposto, ma la Longobardi ha chiuso il primo periodo in vantaggio per 29-25, con un’ottima percentuale dal tiro da tre punti.

Il secondo quarto ha visto un continuo equilibrio, con Scafati che ha mantenuto il punteggio in vantaggio, chiudendo la prima metà di gara sul 53-51. I gialloblu hanno mostrato una buona circolazione di palla e solidità difensiva, ma qualche errore di troppo ha permesso a Roma di rimanere in contatto.

Nella ripresa, Roma ha iniziato a guadagnare terreno, approfittando di alcune palle perse di Scafati e portandosi avanti nel punteggio. Nonostante un buon tentativo di reazione da parte di Moore e Mascolo, i capitolini hanno chiuso il terzo quarto in vantaggio, 78-76.

Nell’ultimo periodo, Roma ha allungato definitivamente, sfruttando la maggiore freschezza e profondità della panchina, portando il punteggio sul 96-81 a pochi minuti dalla fine. Scafati, pur cercando di rispondere, non è riuscita a recuperare, chiudendo la gara con un punteggio finale di 103-90. Buone le prestazioni di Moore e Offurum, rispettivamente con 22 e 19 punti, e di Mascolo, che ha contribuito con 16 punti, 6 rimbalzi e 5 assist.

La partita ha messo in evidenza le potenzialità della Longobardi, ma anche la necessità di migliorare nella gestione della gara nei momenti decisivi. La squadra di Bucchi dovrà lavorare per mantenere la competitività nelle prossime sfide.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Scafati in partita fino all’ultimo periodo, poi Roma allunga” ricevuto tramite email da “BASKET SCAFATI 1969” in data 31/10/2026.