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Nick the Nightfly 5tet in concerto a Cava de’ Tirreni il 6 novembre

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Nick the Nightfly concerto
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Venerdì 6 novembre, il noto musicista Nick the Nightfly si esibirà con il suo quintetto al locale “Il MORO” di Cava de’ Tirreni, in un evento speciale intitolato “Celebrate 100”. Questo concerto si inserisce nella rassegna jazz organizzata da Gaetano Lambiase e celebra la musica di due leggende del jazz e del blues americano: Oscar Brown Jr. e Mose Allison, entrambi nati nel 1926.

Il quintetto, guidato dalla voce di Nick the Nightfly, proporrà una rivisitazione dei brani più celebri di Brown e Allison, due artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella musica d’autore con le loro liriche poetiche e il loro impegno sociale. Tra i brani che verranno eseguiti ci sono classici come “Work Song”, “All Blues” e “Dat Dere” di Brown, e “Your Mind Is On Vacation”, “If You Live” e “The Seventh Son” di Allison. Il concerto promette di essere un’esperienza coinvolgente che unisce Blues, Jazz e Soul, con un groove travolgente.

La line-up del quintetto comprende Seby Burgio al pianoforte, Francesco Puglisi al contrabbasso e basso elettrico, Jerry Popolo al sax e Michele Santoleri alla batteria. Il concerto avrà inizio alle 22:30.

Per chi desidera partecipare, sono disponibili informazioni e prenotazioni ai numeri 0894456352 e +39 340 393 9561. Il locale si trova in Corso Umberto I° nel centro storico di Cava de’ Tirreni, e per chi arriva in auto, sono disponibili diverse aree di parcheggio nelle vicinanze, tra cui l’area di parcheggio in Via Corradino Schreiber e il parcheggio interrato Trincerone.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Venerdì 6 novembre a “Il MORO” di Cava de’ Tirreni Nick the Nightfly 5tet – “Celebrate 100″ The Music of Oscar Brown Jr & Mose Allison” ricevuto tramite email da “Antonio Di Giovanni” in data 31/10/2026.

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