Nick the Nightfly 5tet in concerto a Cava de’ Tirreni il 6 novembre

Il 6 novembre, il locale “Il MORO” di Cava de’ Tirreni ospiterà un imperdibile concerto del Nick the Nightfly 5tet, nell’ambito della rassegna jazz curata da Gaetano Lambiase. Il concerto, intitolato “Celebrate 100”, celebrerà i cent’anni dalla nascita di due icone della musica americana: Oscar Brown Jr. e Mose Allison, entrambi nati nell’autunno del 1926.

La performance, che avrà inizio alle 22:30, promette di essere un viaggio musicale che reinterpreta i grandi successi di questi due artisti, unendo il jazz e il blues in un mix di poesia e swing. Il quintetto, guidato dalla voce di Nick The Nightfly, eseguirà brani celebri come “Work Song” e “All Blues” di Brown, e classici come “Your Mind Is On Vacation” di Allison.

La formazione del gruppo include Seby Burgio al pianoforte, Francesco Puglisi al contrabbasso e basso elettrico, Jerry Popolo al sax e Michele Santoleri alla batteria, tutti pronti a offrire un concerto di Blues, Jazz, Soul e groove travolgente.

Per chi desidera partecipare, sono disponibili informazioni e prenotazioni ai numeri 0894456352 e +39 340 393 9561. Il locale si trova in Corso Umberto I° nel centro storico di Cava de’ Tirreni, con aree di parcheggio facilmente accessibili.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Venerdì 6 novembre a “Il MORO” di Cava de’ Tirreni Nick the Nightfly 5tet – “Celebrate 100″ The Music of Oscar Brown Jr & Mose Allison” ricevuto tramite email da “Antonio Di Giovanni” in data 31/10/2026.