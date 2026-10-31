Home Turismo e Sapori Eventi Nick the Nightfly 5tet in concerto a Cava de’ Tirreni il 6...

Nick the Nightfly 5tet in concerto a Cava de’ Tirreni il 6 novembre

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Nick the Nightfly 5tet
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin

Il 6 novembre, il locale “Il MORO” di Cava de’ Tirreni ospiterà un imperdibile concerto del Nick the Nightfly 5tet, nell’ambito della rassegna jazz curata da Gaetano Lambiase. Il concerto, intitolato “Celebrate 100”, celebrerà i cent’anni dalla nascita di due icone della musica americana: Oscar Brown Jr. e Mose Allison, entrambi nati nell’autunno del 1926.

La performance, che avrà inizio alle 22:30, promette di essere un viaggio musicale che reinterpreta i grandi successi di questi due artisti, unendo il jazz e il blues in un mix di poesia e swing. Il quintetto, guidato dalla voce di Nick The Nightfly, eseguirà brani celebri come “Work Song” e “All Blues” di Brown, e classici come “Your Mind Is On Vacation” di Allison.

La formazione del gruppo include Seby Burgio al pianoforte, Francesco Puglisi al contrabbasso e basso elettrico, Jerry Popolo al sax e Michele Santoleri alla batteria, tutti pronti a offrire un concerto di Blues, Jazz, Soul e groove travolgente.

Per chi desidera partecipare, sono disponibili informazioni e prenotazioni ai numeri 0894456352 e +39 340 393 9561. Il locale si trova in Corso Umberto I° nel centro storico di Cava de’ Tirreni, con aree di parcheggio facilmente accessibili.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Venerdì 6 novembre a “Il MORO” di Cava de’ Tirreni Nick the Nightfly 5tet – “Celebrate 100″ The Music of Oscar Brown Jr & Mose Allison” ricevuto tramite email da “Antonio Di Giovanni” in data 31/10/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it