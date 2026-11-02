Maltempo, proroga allerta fino alle 14 di martedì 3

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione ha prorogato fino alle 14 di domani, 3 novembre, l’avviso di allerta meteo Gialla emanato ieri (e valido fino alle 23.59 di oggi su tutta la Campania) solo sulle zone 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 4 (Alta Irpinia e Sannio); 5 (Tusciano e Alto Sele); 7 (Tanagro)