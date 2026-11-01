Bracigliano: polemica sul potenziamento dei trasporti pubblici

Il capogruppo di opposizione di Bracigliano, Antonio Rescigno, ha espresso preoccupazione per le dichiarazioni del Sindaco riguardo all’arrivo delle nuove linee di trasporto pubblico locale. Rescigno sostiene che il merito di questo servizio, che interessa 158 comuni della provincia di Salerno, non è dell’Amministrazione comunale, ma deriva da una gara d’appalto indetta dalla Regione Campania, aggiudicata nel maggio 2024 a Busitalia Campania e Sita Sud.

Secondo Rescigno, il Sindaco sta cercando di appropriarsi di un risultato che non gli appartiene, sollevando interrogativi su perché in passato non siano stati fatti sforzi per migliorare il servizio. “Se davvero fosse stato un successo dell’Amministrazione, come mai negli anni passati non è stato fatto niente per migliorare il servizio?” si chiede il capogruppo.

Rescigno sottolinea anche che il problema è stato portato all’attenzione pubblica grazie alle segnalazioni di un cittadino, non per merito dell’azione comunale. “Quando si avvicinano le elezioni, ogni autobus che passa rischia di trasformarsi miracolosamente in una passerella elettorale”, afferma.

Il capogruppo conclude affermando che i cittadini meritano fatti e verità, non narrazioni convenienti, e che continuerà a vigilare per garantire la massima trasparenza nella comunicazione con la cittadinanza.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA Lo smascheramento di bugie su potenziamento trasporti pubblici a Bracigliano” ricevuto tramite email da “Antonio Rescigno” in data 01/11/2026.