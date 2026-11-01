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Incidente mortale a Mondragone: ciclista perde la vita dopo scontro con auto

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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incidente ciclista Mondragone
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Un tragico incidente stradale si è verificato nella serata del 31 ottobre lungo la via Domiziana, nel territorio di Mondragone, dove un ciclista di 45 anni, originario del Ghana e domiciliato a Castel Volturno, ha perso la vita. L’uomo si trovava in sella a una mountain bike quando è stato coinvolto in uno scontro con una Fiat 500X, guidata da un uomo di 42 anni residente nel casertano.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista, mentre il conducente dell’autovettura è rimasto illeso. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno avviato le operazioni di soccorso, eseguendo i rilievi tecnici e accertamenti urgenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il conducente della Fiat 500X è stato sottoposto a esami alcolemici e tossicologici, i cui risultati sono risultati negativi. Anche la documentazione relativa alla circolazione e all’assicurazione del veicolo è risultata regolare. Tuttavia, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per omicidio stradale, in attesa di ulteriori sviluppi.

Entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati e affidati a una ditta convenzionata per ulteriori accertamenti. La salma del quarantacinquenne è stata trasferita presso il reparto di Medicina legale dell’ospedale di Caserta, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Le indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Mondragone, proseguono per definire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “4° comunicato stampa del 1° novembre 2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 01/11/2026.

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