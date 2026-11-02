Ad Angri si svolgerà l’evento conclusivo del progetto europeo ‘Uniting Routes’

Il Comune di Angri si prepara ad accogliere dal 3 al 6 novembre 2026 l’evento conclusivo del progetto europeo “UNITING ROUTES: On the Way Towards Protection of the Environment”. Questa iniziativa ha l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra municipalità europee per valorizzare itinerari culturali e turistici, promuovendo al contempo la sostenibilità ambientale.

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea, coinvolge sette municipalità: Angri (Italia), Setúbal (Portogallo), Montserrat (Spagna), Santa Maria a Vico (Italia), San Felice a Cancello (Italia), Caspe (Spagna) e Valona (Albania). L’evento si aprirà il 4 novembre alle ore 17:00 presso il Palazzo Doria, con un incontro dedicato alla presentazione degli obiettivi del progetto, alla presenza del Sindaco di Angri, Dott. Alfonso Scoppa, e dell’Assessore alla Cultura, Gina Fusco.

Durante l’evento, i Sindaci delle municipalità partner condivideranno buone pratiche e strategie per promuovere la sostenibilità ambientale. Tra i partecipanti ci saranno il Sindaco di Montserrat, Dott. Sergio Vilar Campos, il Sindaco di Santa Maria a Vico, Dott. Andrea Pirozzi, e il Sindaco di Setúbal, Dott.ssa Maria das Dores Meira, tra gli altri. L’incontro sarà un’opportunità per discutere la creazione di una rete transnazionale di cammini culturali ed ecologici.

In aggiunta, sono previste visite guidate per scoprire il patrimonio culturale e naturale di Angri e dei suoi dintorni. L’evento si concluderà il 5 novembre con un concerto del maestro Mario Maglione, noto interprete della Canzone Napoletana, sempre al Palazzo Doria.

L’assessore Gina Fusco ha dichiarato: “Siamo entusiasti di ospitare le delegazioni europee del progetto, con una programmazione di eventi di alto profilo che coinvolgeranno le associazioni del territorio e i giovani, sempre più proiettati verso un futuro di sostenibilità ambientale”. Il Sindaco Alfonso Scoppa ha aggiunto: “Il Comune di Angri ha svolto degnamente il ruolo di capofila di questo progetto, ottenendo grande partecipazione e consenso. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente a questo importante momento di scambio e crescita collettiva”.

UNITING ROUTES rappresenta un’importante opportunità per costruire un dialogo europeo sui temi della protezione ambientale e della valorizzazione dei paesaggi naturali, incoraggiando la collaborazione tra amministrazioni locali e cittadini per un futuro più verde e inclusivo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “COMUNICATO STAMPA” ricevuto tramite email da “serafina.fusco” in data 02/11/2026.