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Legge di Bilancio 2027: UNCEM Campania denuncia mancanza di risorse per i Comuni

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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UNCEM Campania ha espresso forti preoccupazioni riguardo alla Legge di Bilancio 2027, attualmente in discussione in Parlamento, evidenziando la scarsità di risorse destinate agli Enti locali. Secondo l’analisi dell’associazione, la manovra prevede solo interventi limitati, con 200 milioni di euro per il Fondo per l’assistenza ai minori e fondi per le assunzioni nella polizia locale, senza alcun incremento per il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Vincenzo Luciano, Vice Presidente nazionale di Uncem, ha dichiarato: “La legge di Bilancio non può occuparsi dei Comuni soltanto quando sono in difficoltà finanziaria. Deve mettere tutti gli Enti locali nelle condizioni di investire, programmare, gestire servizi e costruire sviluppo”. Uncem sottolinea l’importanza di rafforzare le Unioni montane e le Comunità montane, richiedendo un incremento delle risorse per sostenere l’esercizio associato delle funzioni comunali. L’associazione avverte che, senza investimenti adeguati, i Comuni non saranno in grado di gestire efficacemente le nuove opere e garantire continuità nei servizi. Luciano ha concluso affermando che le risorse per la montagna devono essere considerate un investimento nazionale, essenziale per il benessere del Paese.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Nota stampa UNCEM Campania: Legge di Bilancio 2027,Comuni senza risorse.” ricevuto tramite email da “stampa” in data 02/11/2026.

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