Presentazione del libro “Salerno. Storie e Personaggi” di Nicola Di Bianco

Il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana ospiterà il 3 novembre 2026, alle ore 18, la presentazione del libro “Salerno. Posti e personaggi” di Nicola Di Bianco. L’evento, promosso dalla Fondazione della Scuola Medica Salernitana e dalla Fondazione di Comunità Salernitana ETS, si propone di esplorare il patrimonio storico e culturale della città di Salerno attraverso i suoi luoghi e le personalità che ne hanno segnato la storia.

Il volume, pubblicato da D’Amico Editore, offre un percorso di conoscenza che intreccia la dimensione dei luoghi con quella delle persone, invitando i lettori a scoprire Salerno con occhi nuovi. Non si tratta solo di una rassegna di monumenti o biografie, ma di un’analisi approfondita che mette in luce aspetti meno conosciuti della città e figure significative della sua storia.

Francesco D’Episcopo, nell’introduzione al libro, evidenzia come l’opera di Di Bianco soddisfi il bisogno di revisione storica e divulgazione scientifica, permettendo ai salernitani di scoprire luoghi e personalità sorprendenti. L’autore, con un background di ricerca che abbraccia la storia e la cultura del territorio, ha già pubblicato studi su Erchie e la Costiera Amalfitana.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Ermanno Guerra, presidente della Fondazione della Scuola Medica Salernitana, e moderato dall’on. Tino Iannuzzi. Dialogheranno con l’autore Antonia Autuori, presidente della Fondazione di Comunità Salernitana ETS, e Francesco D’Episcopo. Questo evento si inserisce nel più ampio impegno delle due Fondazioni per la promozione culturale e la valorizzazione del patrimonio storico e identitario del territorio, un passo fondamentale per rafforzare il legame tra comunità e memoria.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CS_FONDAZIONE DI COMUNITA’ SALERNITANA PRESENTA IL LIBRO “SALERNO. STORIE E PERSONAGGI” DI NICOLA DI BIANCO” ricevuto tramite email da “Rosita Sosto Archimio” in data 02/11/2026.