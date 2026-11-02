Attilio De Lisa dona la sua autobiografia al Sindaco di San Rufo

Il Cav. Attilio De Lisa, originario di San Rufo e insignito dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha fatto ritorno nel suo paese natale per donare una copia della sua autobiografia al Sindaco Michele Marmo. L’evento, tenutosi presso la Casa comunale, ha rappresentato un gesto dal forte valore umano e culturale, simbolizzando il legame di De Lisa con le proprie radici e con il Vallo di Diano.

Durante l’incontro, il Cav. De Lisa ha spiegato che la sua autobiografia contiene la testimonianza del suo percorso di vita, raccogliendo esperienze e ricordi significativi. Questo gesto non è solo una semplice donazione, ma un momento di condivisione e di appartenenza alla comunità di San Rufo, un luogo che continua a vivere nel cuore dell’autore.

La scelta di donare il volume al Sindaco assume un significato profondo: riportare la propria storia nel luogo d’origine e rendere partecipe la comunità di un viaggio personale che affonda le radici nel territorio. San Rufo, per De Lisa, rappresenta un punto di riferimento identitario e affettivo, un legame che si estende a tutto il Vallo di Diano, ricco di storia e tradizioni.

La donazione dell’autobiografia è quindi un gesto di riconoscenza verso il proprio paese e un invito a valorizzare la memoria personale come parte integrante della storia collettiva. Attraverso questo atto, De Lisa sottolinea l’importanza di mantenere vivo il rapporto con le proprie origini, riconoscendo le radici come un patrimonio da preservare e trasmettere alle future generazioni. Un libro che non è solo una storia, ma un legame profondo e indissolubile con San Rufo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “senza oggetto” ricevuto tramite email da “Conte Cav. don Attilio De Lisa” in data 02/11/2026.