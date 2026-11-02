Presentazione del 9° Salerno Boat Show il 3 novembre

Si svolgerà domani, martedì 3 novembre, alle ore 11.00, la conferenza stampa di presentazione del 9° Salerno Boat Show. L’evento avrà luogo presso gli uffici di Marina d’Arechi, situati in via Salvador Allende a Salerno. La conferenza rappresenta un’importante occasione per scoprire tutte le novità e le iniziative legate a questa manifestazione dedicata alla nautica. Gli organizzatori invitano i giornalisti e gli operatori del settore a confermare la propria partecipazione, sottolineando l’importanza di questo evento per il territorio e per gli appassionati del mare. La conferenza stampa si preannuncia ricca di contenuti e opportunità di networking per tutti i partecipanti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CONFERENZA STAMPA SALERNO BOAT SHOW MARINA D’ARECHI – 3 novembre ore 11.00” ricevuto tramite email da “Roberta Busatto” in data 02/11/2026.