Home Turismo e Sapori Eventi Presentazione del 9° Salerno Boat Show il 3 novembre

Presentazione del 9° Salerno Boat Show il 3 novembre

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin

Si svolgerà domani, martedì 3 novembre, alle ore 11.00, la conferenza stampa di presentazione del 9° Salerno Boat Show. L’evento avrà luogo presso gli uffici di Marina d’Arechi, situati in via Salvador Allende a Salerno. La conferenza rappresenta un’importante occasione per scoprire tutte le novità e le iniziative legate a questa manifestazione dedicata alla nautica. Gli organizzatori invitano i giornalisti e gli operatori del settore a confermare la propria partecipazione, sottolineando l’importanza di questo evento per il territorio e per gli appassionati del mare. La conferenza stampa si preannuncia ricca di contenuti e opportunità di networking per tutti i partecipanti.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “CONFERENZA STAMPA SALERNO BOAT SHOW MARINA D’ARECHI – 3 novembre ore 11.00” ricevuto tramite email da “Roberta Busatto” in data 02/11/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it