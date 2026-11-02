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UILTrasporti denuncia trasferimento illegittimo di un lavoratore a Battipaglia

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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uil trasporti
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UILTrasporti ha denunciato un trasferimento illegittimo di un lavoratore dal TMB di Battipaglia all’impianto di compostaggio di Eboli, che risulta inattivo. Secondo il sindacato, la decisione è stata presa senza adeguate motivazioni e in violazione delle procedure contrattuali, come previsto dall’articolo 34 del CCNL Servizi Ambientali. La questione è particolarmente controversa poiché l’EDA Salerno ha evidenziato criticità impiantistiche che impediscono l’operatività della struttura di Eboli, rendendo dubbi sulla scelta aziendale. La UILTrasporti ha chiesto la revoca immediata del trasferimento e ha coinvolto l’Organismo di Vigilanza e l’EDA Salerno nella vicenda. Il sindacato sottolinea che non è accettabile spostare un lavoratore senza chiarire le ragioni e le conseguenze sul suo lavoro e sulla sua retribuzione. In assenza di risposte soddisfacenti, la UILTrasporti valuterà iniziative sindacali e giudiziarie per tutelare i diritti del lavoratore.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “TMB BATTIPAGLIA – Comunicato Stampa” ricevuto tramite email da “Giovanni Guarino” in data 02/11/2026.

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