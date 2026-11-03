Convegno sulla gentilezza a Salerno il 13 novembre 2026

Si terrà a Salerno il convegno “La gentilezza: la scelta che può cambiare il mondo”, un evento multidisciplinare dedicato alla trasformazione delle relazioni umane attraverso la gentilezza. L’incontro, organizzato da Auser Salerno Centro e Cittadinanzattiva Campania, si svolgerà venerdì 13 novembre 2026, dalle ore 16:00 alle 19:00, presso la Sala Bottiglieri del Palazzo della Provincia di Salerno.

L’evento si propone di esplorare la gentilezza come forza trasformativa e principio generativo, capace di unire vari ambiti, dal diritto alla cultura, fino alla coesione sociale. Attraverso una tavola rotonda, si discuterà di come la gentilezza possa essere applicata in contesti diversi, tra cui l’istruzione e la comunicazione etica. Il convegno includerà anche la presentazione del Progetto Nazionale “Costruiamo Gentilezza”, volto a promuovere pratiche quotidiane di rispetto e ascolto.

Il programma prevede momenti musicali e artistici, oltre a interventi di esperti nel campo della pedagogia, della psicologia e della comunicazione. L’apertura sarà curata da Christian Soriente e Gianfranco Criscuolo, seguita da un’introduzione a cura dell’Avv. Carminuccia Marcarelli e di Anna De Rosa. Tra i relatori ci saranno figure di spicco come Arletta Fabbricatore, Vincenza De Donato, e Olga Robertazzi, che porteranno le loro esperienze e riflessioni sulla gentilezza applicata a diversi ambiti.

L’incontro è aperto al pubblico e alla stampa, offrendo un’importante occasione di riflessione e confronto sui valori della gentilezza e della solidarietà nella società contemporanea.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa ““La gentilezza: la scelta che può cambiare il mondo”, in programma venerdì 13 novembre 2026, dalle ore 16:00 alle 19:00, presso la Sala Bottiglieri (2° piano) del Palazzo della Provincia di Salerno.” ricevuto tramite email da “Anna de rosa” in data 03/11/2026.