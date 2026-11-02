Maria Alfonsa Rocco conquista la Maratona di New York

Maria Alfonsa Rocco, ingegnere di 40 anni originaria di Baronissi, ha completato con successo la Maratona di New York, tenutasi il 1° novembre. Residente a Milano da oltre quindici anni, Rocco ha tagliato il traguardo insieme al marito Dario Andreotti, anch’egli ingegnere, condividendo un’esperienza che unisce sport e legame con le proprie radici. La preparazione per la maratona ha visto l’atleta allenarsi lungo le strade della sua terra, in particolare lungo il percorso che collega Baronissi alla Costiera Amalfitana, affrontando pendenze e caratteristiche altimetriche impegnative.

La maratona è stata affrontata con emozione e fatica, come racconta la coppia: «Tanta emozione e allegria, ma anche tanta fatica». Nonostante le temperature rigide all’inizio della giornata, Rocco e Andreotti hanno trovato il coraggio di affrontare la sfida, ricordando le salite che hanno caratterizzato il loro percorso di allenamento. La medaglia conquistata a New York rappresenta un altro importante traguardo per la coppia, che ha già partecipato a competizioni internazionali come la Maratona di Atene.

La storia di Maria Alfonsa Rocco è un esempio di come le radici e la passione per lo sport possano andare di pari passo, portando un pezzo di Baronissi in una delle gare più prestigiose al mondo. La sua esperienza è un messaggio di determinazione e amore per la propria terra, dimostrando che, anche lontano, non si dimenticano mai le origini.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Segnalazione articolo + foto” ricevuto tramite email da “Andrea Gambardella” in data 02/11/2026.