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Leonardo da Vinci e la Scuola Medica Salernitana: un evento a Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Leonardo da Vinci Salerno
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Il 12 novembre 2026, alle ore 17:00, la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città di Salerno ospiterà la presentazione del saggio “Leonardo. Un viaggio nel Regno di Napoli” di Ernesto Solari. L’evento fa parte della rassegna “Salerno scrive” e si propone di esplorare il legame tra Leonardo da Vinci e la Scuola Medica Salernitana, suggerendo che il suo viaggio nel Mezzogiorno d’Italia potrebbe essere stato più di un semplice sogno.

Durante l’incontro, moderato da Vanni Avallone, interverranno Alfonso Tortora, dell’Università degli Studi di Salerno, e Giuseppe Ferrantino, medico e storico. L’editore Giuseppe de Nicola introdurrà l’evento, mentre Arturo Iannelli, Presidente della Commissione Cultura del Comune di Salerno, porterà i saluti istituzionali.

Il saggio di Solari mira a sfatare la tesi del “funerale napoletano precoce” di Leonardo, analizzando documenti storici e codici, tra cui il Memorandum Ligny. Sarà particolarmente approfondita la connessione tra Leonardo e la tradizione medico-scientifica della Scuola Medica Salernitana, che ha influenzato i suoi disegni anatomici.

L’evento è aperto a tutti, in particolare a chi è appassionato di storia, arte e cultura, e rappresenta un’importante occasione per approfondire un capitolo affascinante della storiografia leonardesca.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “L’enigma del Maestro al Sud: le tracce nascoste di Leonardo da Vinci tra Napoli e Salerno L’ispirazione meridionale dietro i disegni anatomici del Genio” ricevuto tramite email da “anita curci” in data 03/11/2026.

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