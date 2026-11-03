La Campania al centro delle nuove rotte del Mediterraneo

A Pontecagnano Faiano si è svolta l’iniziativa “Sud, Europa e Mediterraneo” promossa dalla Fondazione Super Sud, AICCRE e Associazione Sud 20/40. L’evento ha riunito rappresentanti di istituzioni, università, imprese e società civile per discutere del ruolo strategico del Mezzogiorno nel contesto mediterraneo. Il Nunzio Apostolico in Italia, Mons. Edgar Peña Parra, ha evidenziato come l’Italia, circondata dal Mediterraneo, abbia l’opportunità di sfruttare questo spazio non solo per affrontare emergenze, ma anche per promuovere relazioni e crescita. Il Sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante, ha aggiunto che il Mezzogiorno può diventare un attore chiave nelle rotte commerciali, puntando su sviluppo, investimenti e occupazione, attraverso il potenziamento delle infrastrutture e della digitalizzazione.

Il presidente onorario della Fondazione Super Sud, Giovanni D’Avenia, ha sottolineato l’urgenza di riportare la questione meridionale al centro dell’agenda politica europea, affermando che “la questione meridionale fa bene all’Italia e all’Europa”. Ha anche richiamato l’importanza del ruolo della Chiesa nel riaprire il dibattito sulla questione meridionale, evidenziando la necessità di coinvolgere giovani e istituzioni in questo processo.

Il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, ha condiviso l’idea che i giovani debbano avere la libertà di scegliere di rimanere nei propri territori, sottolineando che l’obiettivo deve essere quello di creare opportunità che permettano loro di investire e costruire un futuro nel Sud. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi come la sostenibilità e il rapporto tra giovani e istituzioni, con l’intento di rafforzare le capacità dei territori di generare opportunità.

Si è concluso con un appello a trasformare il Sud da semplice destinatario di politiche di sviluppo a protagonista attivo di strategie che integrino infrastrutture, lavoro e cooperazione nel Mediterraneo. La tavola rotonda ha visto la partecipazione di figure chiave come Giuseppe Parente, presidente della Provincia di Salerno, e Carmine Pinto, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno, che hanno concordato sulla necessità di restituire al Mezzogiorno un ruolo centrale nelle dinamiche europee e mediterranee.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Fondazione Super Sud: “La Campania lancia la sfida, il Sud al centro delle nuove rotte del mediterraneo”” ricevuto tramite email da “Vinile Press” in data 03/11/2026.