Arrestato un uomo con cocaina e crack a San Nicola la Strada

Nella notte tra il 2 e il 3 novembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno effettuato un arresto a San Nicola la Strada. Un uomo di 28 anni, di origini ucraine e residente nel comune, è stato fermato durante un controllo del territorio, grazie al suo atteggiamento sospetto mentre si trovava a bordo di una bicicletta. I militari hanno deciso di procedere a una perquisizione personale, che ha portato al rinvenimento di 21,27 grammi di cocaina, suddivisi in 33 dosi, e 8,62 grammi di crack, ripartiti in 13 dosi, per un totale di 46 dosi di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Questo intervento rientra nelle attività quotidiane di controllo del territorio da parte dei Carabinieri, mirate a combattere lo spaccio e la diffusione di sostanze stupefacenti. Si ricorda che, fino a una sentenza definitiva, l’indagato gode della presunzione di innocenza.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “1° Comunicato stampa del 03.11.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 03/11/2026.