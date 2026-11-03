Home Cronaca Arrestato un uomo con cocaina e crack a San Nicola la Strada

Arrestato un uomo con cocaina e crack a San Nicola la Strada

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
arresto con droga
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven

Nella notte tra il 2 e il 3 novembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno effettuato un arresto a San Nicola la Strada. Un uomo di 28 anni, di origini ucraine e residente nel comune, è stato fermato durante un controllo del territorio, grazie al suo atteggiamento sospetto mentre si trovava a bordo di una bicicletta. I militari hanno deciso di procedere a una perquisizione personale, che ha portato al rinvenimento di 21,27 grammi di cocaina, suddivisi in 33 dosi, e 8,62 grammi di crack, ripartiti in 13 dosi, per un totale di 46 dosi di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata e l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Questo intervento rientra nelle attività quotidiane di controllo del territorio da parte dei Carabinieri, mirate a combattere lo spaccio e la diffusione di sostanze stupefacenti. Si ricorda che, fino a una sentenza definitiva, l’indagato gode della presunzione di innocenza.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “1° Comunicato stampa del 03.11.2026” ricevuto tramite email da “provcestampa@carabinieri.it” in data 03/11/2026.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it