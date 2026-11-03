L’Udc lancia la ‘Casa dei Moderati’ a Cava de’ Tirreni

L’Udc di Cava de’ Tirreni, guidato dal neo segretario Vincenzo Solimene, si prepara a inaugurare la ‘Casa dei Moderati’, un’iniziativa pensata per rafforzare il dialogo con il territorio. L’evento di presentazione si terrà giovedì 5 novembre alle 17 presso l’aula consiliare di Palazzo di città. Solimene ha espresso la sua volontà di rendere il partito un punto di riferimento per i moderati e per tutti i cittadini in cerca di risposte concrete.

“Ho accettato questo incarico con grande senso di responsabilità e con sincero entusiasmo”, ha dichiarato Solimene, sottolineando l’importanza della storia del partito e il lavoro svolto dai suoi predecessori. L’obiettivo del nuovo corso è quello di creare uno spazio di ascolto e partecipazione, in contrapposizione all’attuale tendenza della politica che si svolge prevalentemente sui social network.

Vincenzo Solimene ha evidenziato l’importanza di riportare il dialogo nei quartieri e nelle piazze, affrontando temi cruciali per il territorio, come lo sviluppo dell’area industriale, la valorizzazione delle frazioni e il rilancio della Manifattura Tabacchi. La ‘Casa dei Moderati’ si propone di essere un luogo di confronto aperto a giovani, associazioni e categorie produttive, per costruire insieme un futuro migliore per Cava de’ Tirreni.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “L’Udc riparte dal territorio: Solimene lancia la “Casa dei Moderati” a Cava de’ Tirreni” ricevuto tramite email da “Mario Polichetti” in data 03/11/2026.