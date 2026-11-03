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Al via Sud chiama Nord Giovani: un nuovo movimento per i giovani italiani

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Sud chiama Nord Giovani
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È ufficialmente nato a livello nazionale Sud chiama Nord Giovani, il movimento giovanile della formazione politica Sud chiama Nord, guidata da Cateno De Luca e Laura Castelli. L’annuncio è avvenuto a Roma durante la convention nazionale di Sud Chiama Nord e Sindaci d’Italia, al termine di un panel dedicato alla partecipazione giovanile moderato da Felice Florio, vicedirettore de L’Espresso.

La nuova fase prevede l’organizzazione territoriale del movimento, con l’obiettivo di raccogliere adesioni e avviare il tesseramento in tutta Italia. Albert Finocchiaro, nominato responsabile nazionale, ha dichiarato: «Vogliamo costruire una realtà giovanile presente in tutta Italia, capace di coinvolgere chi desidera impegnarsi concretamente nella vita politica e amministrativa del Paese». Il movimento si propone di valorizzare le competenze e le istanze provenienti dai diversi territori, puntando a formare una nuova classe dirigente.

Durante l’incontro romano, Finocchiaro ha anche commentato la partecipazione delle forze politiche, evidenziando l’assenza di molti rappresentanti del centrosinistra e sottolineando che il confronto è fondamentale per la democrazia. «Gli assenti hanno perso un’occasione di confronto e di democrazia», ha affermato.

Con l’apertura della campagna di adesione, Sud chiama Nord Giovani si rivolge a tutti i giovani interessati a contribuire a un progetto politico nazionale, che si basa sulla partecipazione e sulla responsabilità amministrativa.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Nasce ufficialmente Sud chiama Nord Giovani: al via il radicamento nazionale” ricevuto tramite email da “Emanuele Morabito” in data 03/11/2026.

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