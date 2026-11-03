Richiesta di sei giorni di permesso per docenti fuori sede

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) ha rinnovato la richiesta al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di aumentare da tre a sei i giorni mensili di permesso retribuito previsti dalla legge 104/1992 per i docenti di ruolo fuori sede che assistono familiari con disabilità grave. Questa proposta nasce dall’esigenza di affrontare le difficoltà di assistenza che i docenti incontrano a causa della distanza geografica dai propri familiari. Attualmente, i tre giorni di permesso mensili risultano insufficienti, soprattutto per chi lavora a centinaia di chilometri dal proprio domicilio.

Il CNDDU sottolinea che il tempo necessario per i trasferimenti e le difficoltà nei collegamenti riducono significativamente le ore effettive dedicate all’assistenza, rendendo la tutela prevista dalla legge meno efficace. La situazione attuale evidenzia una criticità nell’organizzazione del personale scolastico, poiché le limitazioni della mobilità territoriale e l’impossibilità di ottenere assegnazioni provvisorie costringono i docenti a sostenere il peso economico e organizzativo di una distanza che il sistema non riesce a gestire.

L’estensione dei permessi a sei giorni mensili dovrebbe essere riservata ai docenti che dimostrano una distanza significativa tra la sede di servizio e il domicilio del familiare assistito, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza e dell’accessibilità dei collegamenti. Il CNDDU chiede inoltre al Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di quantificare il personale potenzialmente interessato e di individuare una copertura finanziaria per l’iniziativa, evitando di compromettere gli stanziamenti ordinari delle istituzioni scolastiche.

Il Coordinamento avverte che l’incremento dei permessi non deve sostituire gli strumenti di mobilità territoriale, che rimangono fondamentali per il ricongiungimento dei docenti con i familiari assistiti. La richiesta di un intervento normativo chiaro da parte del ministro Valditara è quindi urgente, affinché si possa finalmente risolvere una problematica che incide profondamente sulla vita professionale e familiare dei docenti interessati. Il CNDDU attende una risposta concreta, poiché applicare le stesse regole a chi vive a pochi chilometri dal proprio familiare e a chi deve affrontare lunghe distanze significa ignorare le reali difficoltà di assistenza.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “comunicato stampa Legge 104/1992, docenti di ruolo fuori sede: rinnovata la richiesta di sei giorni mensili di permesso. Necessario un intervento legislativo per superare le attuali criticità assistenziali.” ricevuto tramite email da “Coordinamento Docenti per i Diritti Umani” in data 03/11/2026.