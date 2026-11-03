Nasce Sud chiama Nord Giovani: avvio del movimento in Campania

È ufficialmente nato a Roma Sud chiama Nord Giovani, il movimento giovanile della formazione politica guidata da Cateno De Luca. La sua presentazione è avvenuta durante la convention nazionale, in cui si è discusso del ruolo attivo dei giovani nella politica italiana.

La convention, tenutasi il 28 ottobre 2026, ha visto la partecipazione di vari rappresentanti di forze politiche giovanili, tra cui Forza Italia Giovani e +Europa. Albert Finocchiaro, nominato responsabile nazionale del nuovo movimento, ha sottolineato l’importanza di creare una rete giovanile che possa dare voce e responsabilità ai giovani nel contesto politico e amministrativo del Paese.

“Vogliamo costruire una realtà giovanile presente in tutta Italia, capace di coinvolgere chi desidera impegnarsi concretamente nella vita politica e amministrativa del Paese. Siamo il partito dei sindaci e crediamo che proprio dai territori debba partire la formazione di una nuova classe dirigente”, ha dichiarato Finocchiaro, evidenziando l’intento di raccogliere adesioni e avviare il tesseramento in tutte le regioni, compresa la Campania.

Il movimento si propone di valorizzare le competenze e le istanze provenienti dai territori, aprendo le porte a tutti i giovani interessati a contribuire a un progetto politico nazionale fondato sulla partecipazione e sulla responsabilità. Finocchiaro ha anche commentato l’assenza di alcuni rappresentanti del centrosinistra, sottolineando che il confronto è fondamentale per la democrazia.

Con l’inizio della campagna di adesione, Sud chiama Nord Giovani si prepara a strutturarsi e a radicarsi nel territorio, invitando i giovani a unirsi per costruire insieme il futuro delle loro comunità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato stampa | Nasce Sud chiama Nord Giovani – al via anche in Campania” ricevuto tramite email da “Sud chiama Nord Giovani” in data 03/11/2026.