Nemici come prima, venerdì 6 si alza il sipario del Delle Arti

Il Teatro Delle Arti, diretto da Claudio Tortora si prepara a riaccendere i riflettori con inaugurazione della stagione teatrale 2026 – 2027.

Il sipario si alzerà ufficialmente venerdì 6 novembre con un debutto d’eccezione, ospitando lo spettacolo “Nemici come prima”, scritto da Gianni Clemente e diretto da Francesco Procopio, una produzione firmata da I Due Della Città Del Sole e TeatroNovanta che inaugura la stagione in qualità di evento fuori abbonamento con inizio fissato alle ore 20:45.

La comicità travolgente e la riflessione profonda di questa imperdibile commedia continueranno poi a vivere sul palcoscenico del Teatro Delle Arti anche nei giorni successivi, entrando a far parte ufficialmente del cartellone in abbonamento con le recite di sabato 7 novembre alle ore 20:45 e di domenica 8 novembre con il consueto appuntamento pomeridiano delle ore 18:00.

Il rapporto tra vita e morte

Al centro della messa in scena troviamo un tema universale e delicato come il rapporto tra la vita e la morte, affrontato tuttavia con una chiave di lettura totalmente inedita, ironica e leggera che ribalta i canoni tradizionali trasformando il dolore e l’inquietudine in situazioni paradossali, assurde e inevitabilmente esilaranti.

Lo spettacolo racconta infatti di come, di fronte al capezzale di un congiunto o alla perdita di un caro, l’essere umano finisca spesso per assumere comportamenti bizzarri e inaspettati, dando il via a una ricerca spasmodica di tutto ciò che sa di piacere, felicità e godimento terreno, offrendo agli spettatori uno specchio in cui riconoscersi, sorridere e riflettere sui propri piccoli difetti e sulle sfumature più nascoste dell’animo umano.

Sul palco a dar vita a questa esilarante avventura ci sarà un cast di straordinario talento guidato dallo stesso Francesco Procopio, affiancato dalla partecipazione straordinaria di Teresa Del Vecchio e dalla bravura di Giosiano Felago, Carmen Landolfi e Marianna Petronzi, pronti a conquistare la platea salernitana con tempi comici perfetti e una grande intesa artistica.

L’appuntamento con la grande arte scenica è dunque fissato a partire da venerdì 6 novembre al Teatro Delle Arti per dare il via a una stagione ricca di emozioni, confermando ancora una volta il teatro diretto da Claudio Tortora come punto di riferimento culturale per l’intera città.