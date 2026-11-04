Al Teatro Delle Arti parte la stagione teatrale con ‘Nemici come prima’

Il Teatro Delle Arti di Salerno, diretto da Claudio Tortora, si prepara a inaugurare la stagione teatrale 2026-2027 con un evento speciale. Venerdì 6 novembre, il sipario si alzerà per “Nemici come prima”, una commedia scritta da Gianni Clemente e diretta da Francesco Procopio. Lo spettacolo, prodotto da I Due Della Città Del Sole e TeatroNovanta, avrà inizio alle ore 20:45 e rappresenta un fuori abbonamento di grande richiamo.

La commedia affronta un tema universale e delicato come il rapporto tra vita e morte, ma lo fa con un approccio ironico e leggero, capace di trasformare il dolore in situazioni paradossali e divertenti. “Di fronte al capezzale di un congiunto o alla perdita di un caro, l’essere umano assume comportamenti bizzarri e inaspettati”, spiegano i promotori, sottolineando come lo spettacolo offra agli spettatori uno specchio in cui riconoscersi, riflettendo sui propri difetti e sull’animo umano.

Le repliche di “Nemici come prima” proseguiranno anche nei giorni successivi, con spettacoli sabato 7 novembre alle ore 20:45 e domenica 8 novembre alle ore 18:00. Il cast, guidato da Francesco Procopio, include anche Teresa Del Vecchio, Giosiano Felago, Carmen Landolfi e Marianna Petronzi, tutti pronti a conquistare il pubblico salernitano con la loro intesa artistica e i tempi comici impeccabili.

L’appuntamento con la grande arte scenica è dunque fissato al Teatro Delle Arti, che si conferma punto di riferimento culturale per la città di Salerno, promettendo una stagione ricca di emozioni e spettacoli di qualità.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Sorrisi, risate e colpi di scena: al Teatro Delle Arti al via la stagione teatrale con Francesco Procopio in “Nemici come prima”” ricevuto tramite email da “Monica De Santis” in data 04/11/2026.