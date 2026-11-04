Home Sport La Jomi Salerno vince 27-34 a Teramo nel recupero di Serie A1

La Jomi Salerno vince 27-34 a Teramo nel recupero di Serie A1

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Jomi Salerno vittoria
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La Jomi Salerno ha ottenuto una vittoria importante nel recupero della quarta giornata di Serie A1 femminile, battendo Teramo con il punteggio di 27-34. La partita, caratterizzata da un avvio difficile per le salernitane, ha visto la squadra di Ion Ivan recuperare terreno nella ripresa, dopo un primo tempo in cui hanno faticato a trovare ritmo e precisione.

L’incontro è iniziato in salita per la Jomi, che ha visto Teramo prendere il comando, portandosi avanti 10-4 al 13′. Tuttavia, con il passare dei minuti, le salernitane hanno trovato la giusta compattezza in difesa e hanno migliorato la loro manovra offensiva, riuscendo a ridurre il gap. Al 25′, il punteggio era di 14-12, ma la Jomi ha completato la rimonta nel finale di frazione, con Squizziato e Araujo che hanno segnato, portando il risultato sul 14-14. Araujo ha poi concluso la prima frazione in vantaggio per 15-16, grazie a un contropiede.

Nella ripresa, il match è rimasto equilibrato, con entrambe le squadre che si sono battute punto a punto. Al 40′, il punteggio era di 22-22, ma la Jomi ha iniziato a imporre il proprio ritmo, costruendo un primo allungo. A dieci minuti dalla fine, Salerno era avanti 25-28. Nonostante gli sforzi di Teramo, che ha continuato a lottare, un gol di Gislimberti ha portato il punteggio sul 26-31 a poco più di cinque minuti dalla conclusione. La Jomi ha gestito il vantaggio con autorità, chiudendo l’incontro sul 27-34.

Con questa vittoria, la Jomi Salerno si prepara già per la prossima sfida contro Padova, in programma sabato, che segnerà anche il ritorno tra le mura amiche della Palestra Palumbo, dopo le recenti trasferte di Trapani e Teramo.

Articolo realizzato sulla base del comunicato stampa “Comunicato Stampa Jomi Salerno 3 novembre 2026” ricevuto tramite email da “stampa@pdosalerno.it” in data 03/11/2026.

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